Galatasaray'da eleştirilerin odağında olan Prandelli'ye Avrupa'dan sürpriz

Türkiye'de çok ağır eleştirilere uğrayan Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, ESPN tarafından yapılan değerlendirmede Avrupa’nın en iyi teknik direktörleri arasına seçildi.

ESPN’in son 5 yılı kapsayan değerlendirmesinde İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli kendisine 17.sırada yer buldu.

Son 5 yılda iki farklı ülkede 4 lig ve 2 kez şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşayan Bayern Münih’in deneyimli hocası Pep Guardiola, Avrupa’nın en iyi teknik direktörü seçildi. her zaman tartışmaların odak noktasında olmasına rağmen çalıştırdığı takımları zirveye çıkarmasıyla bilinen Chelsea menajeri Jose Mourinho, listeye ikinci sıradan girerken, Atletico Madrid ile bir mucizeyi gerçekleştiren Diego Simeone ise üçüncü oldu.

Şimdilerde Galatasaray’ın başında olan Prandelli, Euro 2012’de İtalya’ya final oynatarak en iyi teknik adamlar arasında kendine yer bulmayı başardı.

İşte Avrupa’nın en iyi 20 teknik adamı

1.Pep Guardiola (B.Münih)

2.Jose Mourinho (Chelsea)

3.Diego Simeone (Atletico Madrid)

4.Jurgen Klopp (B.Dortmund)

5.Louis van Gaal (M.United)

6.Manuel Pellegrini (M.City)

7. Brendan Rodgers (Liverpool)

8.Antonio Conte (İtalya)

9.Rudi Garcia (Roma)

10.Roberto Martinez (Everton)

11. Carlo Ancelotti (Real Madrid)

12. Unai Emery (Sevilla)

13. Joachim Low (Almanya)

14. Marcelo Bielsa (Marsilya)

15.Frank de Boer (Ajax)

16. Vicente del Bosque (İspanya)

17.Cesare Prandelli (Galatasaray)

18. Mauricio Pochettino (Tottenham)

19. Arsene Wenger (Arsenal)

20. Rafa Benitez (Napoli)