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Spor

Galatasaray'da Drogba coşkusu

Fildişi Sahilli yıldız, kariyerinin son 6 ayında Galatasaray forması giymek istiyor

08 Eylül 2016 11:39

MLS Ligi takımlarından Montreal Impact forması giyen Didier Drogba'nın aralık ayında sözleşmesinin bitiminin ardından Galatasaray’da forma giymek istemesi taraftara erken bayram yaşattı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Nigel De Jong ve Drogba'nın aynı takımda oynama ihtimalini “Efsane” olarak değerlendirdi. Bu durumda kulüp de forma satışı ve sponsorlardan önemli bir gelir elde edecek.

 

Sneijder destekliyor

 

Wesley Sneijder ile bağlantısını hiç koparmayan Didier Drogba'nın geçen günlerde bu konu hakkında konuştuğu belirtildi. Fildişili yıldızın, planını Sneijder'e anlattığı ve “Mutlaka gel. Kariyerini Süper Lig şampiyonluğuyla kapat” dediği öğrenildi. Drogba'nın 1.5 milyon Euro gibi bir rakamla Galatasaray’da futbola nokta koymak istediği gelen haberler arasında. 38 yaşındaki yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılarda yardımcı hocalık yapmak istediği de biliniyor.

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