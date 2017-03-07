Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, kulüp ile bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif raporu, yönetim kurulunca sunulacak.

Ayrıca mali, idari ve sportif raporla ilgili denetim kurulunun tespit ile incelemesi, üyelere aktarılacak.

Öte yandan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de güncel konularla ilgili açıklamalarda bulunacak.