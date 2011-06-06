-GALATASARAY'DA DİVAN KURULU 8 HAZİRAN'DA İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Galatasaray Kulübü, haziran ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 8 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın, kulübün mevcut durumu ve önümüzdeki dönemle ilgili yol haritasına ait tespit ve açıklamalarda bulunacağı bildirildi. Ayrıca toplantıda, 2009–2010 sezonu Küçük Erkekler Türkiye şampiyonu ve 2010-2011 sezonu Küçük Kızlar İstanbul lig şampiyonu olan voleybol takımlarına başarı beratı verilecek.