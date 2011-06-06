T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY'DA DİVAN KURULU 8 HAZİRAN'DA İSTANBUL (A.A)

06 Haziran 2011 15:27

-GALATASARAY'DA DİVAN KURULU 8 HAZİRAN'DA İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Galatasaray Kulübü, haziran ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 8 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın, kulübün mevcut durumu ve önümüzdeki dönemle ilgili yol haritasına ait tespit ve açıklamalarda bulunacağı bildirildi. Ayrıca toplantıda, 2009–2010 sezonu Küçük Erkekler Türkiye şampiyonu ve 2010-2011 sezonu Küçük Kızlar İstanbul lig şampiyonu olan voleybol takımlarına başarı beratı verilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24