"Galatasaray'da devre arası 4 transfer" iddiası

Süper Lig'de 11. hafta itibarıyla zirvede yer alan Galatasaray’ın, devre arasında Arda Turan, Kwadwo Asamoah, Emre Akbaba ve Kaan Ayhan için transfer girişimlerinde bulunacağı ileri sürüldü.

Fanatik’te yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak en çok sorun yaşadığı bölge olan sol bek mevkisine Asamoah’la takviye yapmak istiyor. Ganalı futbolcuyla sezon başında anlaşan Galatasaray, kulübü Juventus’u ikna edememiş ve transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray’da yaz döneminden beri konuşulan bir diğer isim ise Arda Turan. Son dönemde teknik direktör Igor Tudor’un da milli futbolcuya onay verdiği iddiaları basında yer alırken; Barcelona’nın da olası bir transfere sıcak bakacağı iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar, yabancı kuralının değişme ihtimaline karşın yerli alternatiflerini de güçlendirmek istiyor. Konyaspor deplasmanında 11 yabancı ile başlamasıyla tepki çeken Galatasaray, Alanyaspor’dan Emre Akbaba ve Fortuna Düsseldorf’tan Kaan Ayhan’ı kadrosuna katarak yerli alternatiflerini artırmak istiyor.