Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın devamında bileşik koordinasyonlu ısınma hareketleri gerçekleştirilerek ana bölüme geçildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 18:00\'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girecek.

FOTOĞRAFLI