-GALATASARAY'DA DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'ne 4-2 yenilerek tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirmeye devam eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Ankaragücü maçında 45 dakika ve üzerinde süre alan oyuncuların yenileme çalışması, diğer oyuncuların ise pozisyon, orta ve şut çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi. -BAROS'UN ARKA ADALESİNDE KANAMA- Sarı-kırmızılı takımın dün Ankaragücü maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamayan Milan Baros'un adalesinde kanama tespit edildiği duyuruldu. Bugün MR'ı çekilen futbolcunun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılan tetkiklerinde arka adale kasının zar kısmında kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı aktarıldı. Diğer yandan, MR'ı çekilen Aydın Yılmaz'ın arka adalesinde sertleşme görüldüğü ve bu oyuncunun da tedavisinin başladığı ifade edildi. Galatasaray takımında, ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi yapılan Lorik Cana'nın kuvvet ve koşu çalışmaları yaptığı, Harry Kewell'ın fizyoterapist, Lucas Neill'in ise kondisyoner eşliğinde çalıştıkları belirtildi. Öte yandan, Gökhan Zan'ın kondisyoner Fatih Yıldız eşliğinde saha çalışmalarına devam ettiği dile getirildi. Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.