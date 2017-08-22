Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor hazırlıkları devam ediyor

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY, Süper Lig\'in üçüncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde iki grup halinde salonda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, akşam ise teknik direktör Igor Tudor yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra iki oyuncunun bir topla yaptığı pas çalışmasıyla devam etti.

Ardından rakipsiz hücum varyasyonları üzerinde duran futbolcular, antrenmanın devam eden bölümünde beşe beş iki grup hâlinde topa sahip olma çalışması yaptı.

Akşam antrenmanı, yarı sahadaki interval koşuyu takiben tam sahada 11\'e 11 çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 10.30\'da Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.