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Spor

Galatasaray'da değişmeyen tek isim o; Igor Tudor 11. hocası oldu

Mert Çetin şu an takımda idari menajer olarak görev yapıyor

17 Şubat 2017 14:04

2008 yılından beri Galatasaray tam 11 teknik direktör değiştirirken yönetim kadrosundan değişmeyen tek isim Mert Çetin oldu.

2008-09 sezonunda Bülent Korkmaz’ın görevde olduğu dönemde kulüpte tercüman olarak işe başlayan Çetin, sırasıyla Frank Rijkaard, Gheorghe Hagi, Bülent Ünder, Fatih Terim, Roberto Mancini, Cesare Prandelli’nin ekibinde yer almıştı.

Mert Çetin / Frank Rijkaard ile birlikte

Daha sonra Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink’le görevine devam eden A Takım İdari Menajer yardımcısı Çetin, son olarak Riekerink’in ayrılmasıyla birlikte yoluna 11. hocası İgor Tudor ile devam edecek.

Igor Tudor'dan yıllar önceki pozisyona esprili yanıt:

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