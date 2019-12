-GALATASARAY'DA DEĞERLENDİRME YIL SONU İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçındağ, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Hagi'nin yanı sıra, birçok futbolcunun takımdan gönderileceğine ilişkin medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Bu takımdan kimse bugün yada yarın hiçbir yere gitmeyecek. Kesin değerlendirmemizi yönetim kurulu olarak sezon sonu yapacağız'' dedi. Medyada yer alan haberlerle ilgili Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Yalçındağ, sarı-kırmızılı futbolculara da mesaj gönderdi. Yalçındağ, ''Tabi ki alınan sonuçlar ortada, bunun üzüntüsünü hepimiz yaşıyoruz. Oyuncularımıza en büyük ceza bugün puan cetvelinde bulundukları yerdir. Bu noktadan çıkmak onların elinde'' diye konuştu. Yalçındağ, futbolcuların dış etkenlere kulağını kapatıp, sadece Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı ve sonrasındaki önemli maçları düşünmesi gerektiğinin belirterek, ''Her oyuncumuz hangi formayı giydiğini bir kez daha hatırlasın'' ifadesini kullandı. Yalçındağ, şöyle devam etti: ''Bugün itibarıyla Galatasaray Futbol Takımı oyuncularıyla ilgili hiçbir tasarrufumuz yoktur. Bu takımdan kimse bugün yada yarın hiçbir yere gitmeyecek. Kesin değerlendirmemizi yönetim olarak sezon sonu yapacağız. Tabi ki alınan kötü sonuçlar ortada, bunun üzüntüsünü hepimiz yaşıyoruz. Oyuncularımıza en büyük ceza bugün puan cetvelinde bulundukları yerdir. Bu noktadan çıkmak onların elinde. Değerlendirmesini yapmak da yönetime düşer. Tekrar ediyorum, ligin bu son periyoduna girerken, futbolda her hangi bir tasarrufumuz olmayacak. Yolun burasına kadar yürüyen ekip, yolun sonunu da birlikte getirecek. Dış etkenlere, söylentilere, herkes kulağını kapatsın, sadece derbiyi ve sonrasındaki önemli maçları düşünsün. Her oyuncumuz hangi formayı giydiğini bir kez daha hatırlasın. Bugüne kadar olanları unutsun, o formanın hakkını ödesin.'' Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaşandığı iddia edilen, bazı internet sitelerinde yer alan haberlere de değinen Yalçındağ, ''Hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz. Florya bizim namusumuzdur, futbolcularımızın namusudur. İftira ve yalanlarla varmak istenen yol hukuk duvarına çarpacaktır'' dedi.