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Spor

Galatasaray'da dayanıklılık testi yapıldı

Sabah sağlık kontrolünden geçen Martin Linnes antrenmanlara katıldı İSTANBUL / DHA Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti

05 Temmuz 2018 21:52

Sabah sağlık kontrolünden geçen Martin Linnes antrenmanlara katıldı

İSTANBUL / DHA

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'ndeki sabah idmanında salonda yenilenme çalışması yapıldı. Akşam ise tüm oyunculara gruplar halinde dayanıklılık testleri uygulandı.
Bu arada sabah sağlık kontrolünden geçen Martin Linnes de antrenmanlara katıldı. Tolga Ciğerci ise idmanlarda yer almadı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 11.30\'da özel uçakla İsviçre\'ye hareket edecek.
Sarı-kırmızılılar İsviçre kampındaki ilk idmanını da aynı gün akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

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