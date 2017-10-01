T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da coşku var ekstra izin yok

Futbolcular soyunma odasında Tudor'u alkışladı SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) -  Süper Lig'de Kardemir Karabükspor engelini son dakikalarda aşan Galatasaray'da soyunma odasında büyük bir sevinç hakimdi

01 Ekim 2017 14:58

Futbolcular soyunma odasında Tudor\'u alkışladı

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) - 

Süper Lig\'de Kardemir Karabükspor engelini son dakikalarda aşan Galatasaray\'da soyunma odasında büyük bir sevinç hakimdi. Sezona hem güzel oyunla hem de başarılı sonuçlarla başlayan sarı-kırmızılılarda iyi gidiş sürüyor.
Milli ara öncesi oynadığı Kardemir Karabükspor maçını da kazanarak liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray\'da futbolcuların maç sonrası büyük sevinç yaşadığı öğrenildi. Soyunma odasında alkışlarla sevinçlerini ortaya koyan oyuncuların, teknik direktör Igor Tudor\'u da alkışlayarak karşıladığı belirtilirken, Hırvat teknik adamın alkışlara alkışlarla karşılık vererek futbolcuların bu sevincine ortak olduğu ifade edildi. 
EKSTRA İZİN YOK
Galatasaray\'da teknik direktör Igor Tudor\'un milli arada takıma iki gün izin verdiği öğrenildi. Galibiyetin sevincini yaşayan futbolcular, soyunma odasında ekstra olarak bir gün daha izin isterken, başarılı hoca milli aradan sonraki zorlu fikstürü sebep göstererek bu talebi reddettiği ifade edildi. 
Galatasaray milli aradan sonra, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği ile oynayacak. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FutbolcularTudorTÜRKLig Kardemir KarabüksporGalatasaraySezonaMilliKardemir KarabüksporSoyunmaIgor TudorHırvatYOK GalatasarayGalibiyetinAtiker Konyaspor Fenerbahçe TrabzonsporGençlerbirliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24