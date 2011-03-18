-GALATASARAY'DA ÇELEBİ'YE 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bu akşam yaptığı toplantıda gündemindeki maddeleri görüşerek kulüplere, teknik adamlara, futbolculara ve yöneticilere ceza verdi. Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Işın Çelebi'ye basında yer alan sportmenliğe aykırı beyanları nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği bildirildi. Cezanın infazının, Çelebi'nin geçen hafta aldığı 30 gün hak mahrumiyeti cezasının bitiminden itibaren başlayacağı belirtildi. PFDK'nın verdiği ceza kararları şöyle: 2 maç tarafsız sahada seyircisiz: Elazığspor 2 maç men: Gökhan Kaba (Çaykur Rizespor), Engin Korukır (Kartalspor Teknik Direktörü), Kenan Atik (Denizlispor Antrenörü), Emrah Dağ (TKİ Tavşanlı Linyitspor), Mehmet Ozan Tahtaişleyen (Elazığspor), Abdülkerim Durmaz (Pendikspor Teknik Direktörü), Erdem Acar (Batman Petrolspor Teknik Direktörü), Umut Akkoç (Torbalıspor), Ethem Ercan Pülgir (Kartalspor) 75 gün hak mahrumiyeti: Serkan Güllü (Elazığspor Kulübü İdarecisi) 45 gün hak mahrumiyeti: Akın Şatıroğlu (Elazığspor Kulübü Başkanı) 30 gün hak mahrumiyeti: Mete İçcan (Kırıkhanspor Kulübü Başkanı), Yusuf Donat (Kırıkhanspor Kulübü İdarecisi), Hacı Kocacık (Kırıkhanspor Kulübü İdarecisi) 15 gün hak mahrumiyeti: Yaşar Erdem (Kartalspor Kulübü İdarecisi) 50 bin lira: Kayserispor 45 bin lira: Ankaragücü 40 bin lira: Trabzonspor 30 bin lira: Kasımpaşa 21 bin lira: Serkan Güllü (Elazığspor Kulübü İdarecisi) 10 bin lira: Manisaspor, Beşiktaş 7 bin 500 lira: Elazığspor 5 bin lira: Galatasaray, Giresunspor, Siirtspor, Gaziosmanpaşaspor 4 bin lira: Akın Şatıroğlu (Elazığspor Kulübü Başkanı), Mete İçcan (Kırıkhanspor Kulübü Başkanı), Yusuf Donat (Kırıkhanspor Kulübü İdarecisi), Hacı Kocacık (Kırıkhanspor Kulübü İdarecisi) 3 bin lira: Orduspor, Şanlıurfaspor 2 bin 500 lira: Denizlispor 2 bin 100 lira: Türk Telekom Bin 500 lira: Kocaelispor, Torbalıspor Bin lira: Yeni İskenderunspor, Kırıkhanspor, Sancaktepe Belediyespor