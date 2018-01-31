Galatasaray'da Celal Açar'ın yerine Dinç Üner atandı

Galatasaray Kulübü\'nde istifası kabul edilen Celal Açar\'ın yerine Dinç Üner\'in yönetim kuruluna atandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

\"30 Ocak 2018 günü yapılan Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Asıl Üyesi Sayın Celal Açar\'ın 29.01.2018 tarihli istifa dilekçesi kabul edilmiş ve 20 Ocak 2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu\'nda eşit oy almış Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri\'nden Sayın Dinç Üner\'in Asıl Üye olarak atanmasına karar verilmiştir.\"

İSTANBUL / DHA