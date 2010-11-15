-GALATASARAY'DA CANA ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'a bir kötü haber de Lorik Cana'dan geldi. Cana'nın ayak bileğindeki burkulmadan dolayı bağının koptuğu ve tedavisine başlandığı bildirildi. Arnavut futbolcunun, sakatlığı nedeniyle milli takım kampına gitmediği açıklandı. Bu arada sarı-kırmızılılar hafta sonunda oynayacakları Kayserispor maçının hazırlıklarına da izin yapmadan bugün başladı. Teknik direktör Gheorge Hagi yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Manisaspor maçında 90 dakika oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından topla pozisyon çalışmaları yaptılar. Antrenmana milli takım kamplarına katılan Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Ufuk Ceylan, Lucas Neill, Zvejdan Misimoviç, Aydın Yılmaz, Mehmet Batdal, Emre Çolak ve Emirhan Ergün ile sakatlıkları bulunan Lorik Cana ve Mustafa Sarp katılmadı. -HAKAN BALTA TAKIMLA ÇALIŞTI- Yurt dışından dönen Milan Baros, kondisyoner Fatih Yıldız yönetiminde çalışmalara başlarken, Hakan Balta antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Serdar Özkan ve Serkan Kurtuluş ise fizyoterapist eşliğinde özel bir çalışma yaptılar. Yarını dinlenerek geçirecek sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçını 17 Kasım Çarşamba günü basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.