Galatasaray'da büyük coşku

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında Göztepe\'yi deplasmanda Gomis\'in penaltı golüyle 1-0 yenen Galatasaray 21. kez şampiyonluğa ulaşırken, maçtan sonra Bornova Stadı\'nda büyük coşku yaşandı. Hakem Cüneyt Çakır\'ın son düdüğü ile futbolcular ve teknik ekip sahaya koşarak sevgi yumağı oluşturdu. Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk sevincini kale arkasında oturan 516 taraftarıyla paylaştı. Teknik direktör Fatih Terim de kariyerindeki 7. şampiyonluğu kutladı. Galatasaray\'ı 1996-97, 1997-98, 1999-98, 1999-00, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında da şampiyon yapan Terim kulüp tarihine geçti. Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla birlikte taraftarı selamladı. Göztepeli futbolseverler ise stadı terk etmedi. Maçtan sonra Göztepe marşları çalınırken, ev sahibi takımın seyircisi oyuncuları tribünlere çağırdı. Galatasaray\'a şampiyonluğu getiren golü atan Fransız forvet Gomis iki sevinci bir arada yaşadı. Attığı 29 golle krallık tacını takan 32 yaşındaki futbolcu gelen şampiyonlukla adeta coştu.