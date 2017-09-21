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Spor

Galatasaray'da Bursaspor mesaisi

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 6'ncı haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

21 Eylül 2017 00:25

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 6\'ncı haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından baskı ve topa sahip olma çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, daha sonra interval koşuya geçti. Antrenmanın devam eden bölümünde üçe üç topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise dar alanda 11\'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi.
Antrenman öncesi, bugün 26 yaşına giren Martin Linnes\'in doğum günü pasta kesilerek kutlandı.
Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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