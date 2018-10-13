Galatasaray'da, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürüyor

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün U21 Takımı ile yaptığı maç ile sürdürdü.

U21 Takımı ile yapılan hazırlık maçı Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleşirken, A Takım maçı 5-2 galip tamamladı.

Maç kadrosunda yer almayan Selçuk İnan ve Eren Derdiyok günü kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde özel program dahilinde çalışarak tamamladı.

Sarı kırmızılı ekip Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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