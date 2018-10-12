T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti

12 Ekim 2018 18:11

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra oyunsal formda dayanıklılığa dayalı dört minyatür kaleli dar alan oyunları oynandı. Devam eden bölümde oyunsal formda dayanıklılığa dayalı dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Selçuk İnan ve Eren Derdiyok, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dâhilinde çalıştı.
Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Galatasaray Spor Toto Süper LigBursasporFlorya Metin Oktay TesisleriFatih TerimDahaDevamAntrenmanSelçukEren DerdiyokGalatasaray BursasporFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24