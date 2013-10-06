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Spor

Galatasaray'da Bülent Tulun sürprizi

Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takım otobüsünde en ön koltuğa Bülent Tulun oturdu

06 Ekim 2013 15:04

Sarı-kırmızılı kulüp, dün internet resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Sportif Koordinatör Bülent Tulun'un, Florya’nın sorumluluğunu üstleneceği" iddiasını sert bir dille yalanladı. "Florya ve yönetim arasında oluşan diyalog ortamında ara mekanizmalara ihtiyaç duyulmamaktadır" denilirken, Akhisar Belediyespor maçı öncesi ortaya çıkan bir görüntü ise kafaları karıştırdı.

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Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Akhisar ile deplasmanda oynayacağı maç için dün İzmir 'e gelen Galatasaray kafilesinde, Bülent Tulun’un takım otobüsünün en önünde oturması dikkati çekti. Zira Terim'in görevde olduğu yaklaşık 2.5 yıl boyunca, sarı-kırmızılılarda böyle bir durum yaşanmamıştı.

 

Florya'dan Seyrantepe'ye

 

Haziran 2011'de Bülent Tulun'un hem İkinci Başkan Ali Dürüst hem de Fatih Terim ile anlaşmazlık yaşaması nedeniyle Başkan Ünal Aysal, bütün profesyoneller gibi Tulun'un da Seyrantepe'de görev yapmasına karar vermişti.

Dış ilişkiler konusunda yönetime yardımcı olacağı açıklanan Tulun, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılıp Türk Telekom Arena'da ofisine taşınmıştı.

 

 

 

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