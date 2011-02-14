T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY'DA BUCASPOR MESAİSİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

14 Şubat 2011 15:13

-GALATASARAY'DA BUCASPOR MESAİSİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 19 Şubat Cumartesi günü Bucaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, kondisyon ve pas çalışması yaptılar. Sarı-kırmızılı takımım bugünkü antrenmanına 10 futbolcu katılmadı. Kewell, Neill, Stancu ve Gökhan Zan'ın izinli oldukları belirtilirken, sakatlıkları bulunan Arda, Pino, Sabri ve Hakan çalışmada yer almadı. Ayrıca, A2 takımının bugün Bursaspor'la yapacağı maçın kadrosuna alınan Aydın ile Emre de idmana katılmadılar. Öte yandan, Galatasaray'ın Kolombiyalı file bekçisi Robinson Zapata ile Arjantinli oyuncu Emanuel Culio'ya antrenman sonrasında GS Mobile hattı hediye edilirken, GS Mobile talihlisi olan 3 çift de sarı-kırmızılı takımın çalışmasını izleme fırsatı buldu. Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Bucaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24