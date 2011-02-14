-GALATASARAY'DA BUCASPOR MESAİSİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 19 Şubat Cumartesi günü Bucaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, kondisyon ve pas çalışması yaptılar. Sarı-kırmızılı takımım bugünkü antrenmanına 10 futbolcu katılmadı. Kewell, Neill, Stancu ve Gökhan Zan'ın izinli oldukları belirtilirken, sakatlıkları bulunan Arda, Pino, Sabri ve Hakan çalışmada yer almadı. Ayrıca, A2 takımının bugün Bursaspor'la yapacağı maçın kadrosuna alınan Aydın ile Emre de idmana katılmadılar. Öte yandan, Galatasaray'ın Kolombiyalı file bekçisi Robinson Zapata ile Arjantinli oyuncu Emanuel Culio'ya antrenman sonrasında GS Mobile hattı hediye edilirken, GS Mobile talihlisi olan 3 çift de sarı-kırmızılı takımın çalışmasını izleme fırsatı buldu. Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Bucaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.