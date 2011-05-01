-GALATASARAY'DA BU SEZON 16. YENİLGİ İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta Beşiktaş'a 2-0 yenilen Galatasaray, kötü gidişini devam ettirdi. Beşiktaş mağlubiyetiyle sezonun 31. haftası sonunda 37 puanda kalan Galatasaray, 16 yenilgiye ulaşarak, ''Üç Büyükler'' arasında bir sezonda en fazla mağlubiyet yaşama rekorunu da ulaşılması güç bir seviyeye çekti. Sarı-kırmızılılar, 31. hafta itibariyle 11 galibiyet, 16 yenilgi ve 4 beraberlik elde etmiş durumda. -İKİ DAKİKADA TESLİM OLDU- Derbi maçta Galatasaray, Beşiktaş'a iki dakika içinde yediği 2 golle adeta teslim oldu. Başa baş geçen mücadelenin özellikle ikinci yarısına baskısını artıran Beşiktaş, 59. dakikada Aurelio ve 60. dakikada Simao ile bulduğu gollerle bir anda 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. -''CİM-BOM''UN KALESİ GOLE AÇIK- Ligin 24. haftasında 0-0 biten Kardemir Karabsükspor maçında son kez kalesinde gol görmeyen Galatasaray, ardından yapılan 7. maçta da gol yemekten kurtulamadı. Kardemir Karabükspor maçının ardından, Ankaragücü, Fenerbahçe, Medical Park Antalyaspor, Trabzonspor, Manisaspor, Kayserispor ve son olarak da Beşiktaş'la karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, gol yemeden maç tamamlayamadı. Galatasaray takımı, bu son 7 maçında kalesinde 14 gol görürken, rakip ağlara ise 7 gol atabildi. -YİNE DERBİ KAZANAMADI- Galatasaray, Beşiktaş derbisini de kaybederek bu sezon taraftarına hiçbir derbi zaferi yaşatamamış oldu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile bu sezonki maçlarını 0-0 ve 1-2, Beşiktaş ile ise 1-2 ve 0-2'lik sonuçlarla tamamladı. -SERKAN, QUARESMA'YI DURDURAMADI- Sarı-kırmızılı ekipte Sabri'nin sarı kart cezalısı olması nedeniyle derbi maça ilk 11'de başlayan Serkan, yıldız oyuncu Quaresma karşısında oldukça sıkıntılı anlar yaşadı. Portekizli oyuncuyu durdurmakta bir türlü başarılı olamayan Serkan, yine bu oyuncuya yaptığı bir müdahale nedeniyle 23. dakikada sarı kart gördü. Teknik direktör Bülent Ünder, mücadelenin ikinci yarısına Serkan ile başlamayarak, bu oyuncunun yerine Aydın'ı sahaya sürdü. -POLAT'IN BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARLA SOHBETİ- Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, derbi maçın devre arasında Beşiktaş taraftarlarıyla sohbet etti. Protokol tribünün hemen yanında bulunan siyah-beyazlı taraftarlarla sohbet eden Polat, kulüpteki durumla ilgili sorular yöneltilmesi üzerine, ''Galatasaray'da bir laf vardır, Galatasaray'da hizmet cezasız kalmaz'' dedi. Polat, taraftarların Beşiktaş hakkındaki soruları üzerine ise ''Sizin başkan canavar gibi. Yapar bir şeyler'' ifadelerini kullandı. Adnan Polat ile Beşiktaşlı taraftarlar arasındaki sohbetin oldukça sıcak geçmesi dikkat çekti. -KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR- Derbi maçta Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş lehine uzun süre küfürlü tezahüratlarda bulunmaları dikkat çekti. Maçın ilk yarısında toplu halde Beşiktaş aleyhine küfürlü tezahürat yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, ikinci yarıda ise bunu yinelemediler. -PİNO YENİDEN SAHADA- Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan Pino, Beşiktaş derbisinde yeniden formasına kavuştu. Hafta içi affedilerek takımla antrenmanlara başlayan Pino, yedek başladığı Beşiktaş karşılaşmasının 80. dakikasında Culio'nun yerine oyuna dahil oldu. -TARAFTAR MAÇIN SONUNU BEKLEMEDİ- Galatasaray taraftarları, skorun 2-0 olmasının ardından takımlarından ümidi keserek maçın sonunu beklemeden stattan ayrılmaya başladı. Deplasman maçlarında konuk taraftarlar için yapılan uygulamanın tersi bir durum yaşanırken, Galatasaray taraftarlarının maç bitmeden stattan ayrılmalarına izin verildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın bitimine henüz 5 dakika kala kendilerine ayrılan tribünü boşaltmaya başladılar ve karşılaşmanın sonunda az sayıda kişi tribünde kaldı.