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Spor

Galatasaray'da Bruno Peres harekatı

İSTANBUL,(DHA) Sezon başında Kardemir Karabükspor'dan takıma dahil edilen Latovlevici'den istediği verimi alamayan Galatasaray'da sol bek için arayışlar devam ediyor

04 Ocak 2018 15:38

İSTANBUL,(DHA)

Sezon başında Kardemir Karabükspor\'dan takıma dahil edilen Latovlevici\'den istediği verimi alamayan Galatasaray\'da sol bek için arayışlar devam ediyor. Aynı zaman Mariano\'nun da alternatifsiz kalması sonrası Galatasaray yönetimi hem sağ hem de sol bek oynayabilen isimleri gündemine aldı. Juventus\'tan Asamoah ile ilgilendi bilinen Sarı-Kırmızılı ekip için yeni bir isim daha ortaya atıldı. 
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Sarı-Kırmızılıların İtalya Serie A ekiplerinden Roma\'da forma giyen Brezilyalı bek Bruno Peres ile ilgilendiği yazıldı. Sezon başında Torino\'dan 12.5 Milyon Euro bonservis bedeli ile Roma\'ya transfer olan Brezilyalı yıldız şu zaman kadar 14 maçta forma giydi. Satın alma opsiyonlu şekilde kiralık olarak transfer edilmesi planlanan Peres\'in Portekiz Ligi takımınlarından Benfica\'nında istediği iddia edildi.
 

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