Galatasaray'da bir ödenmemiş borç sorunu daha; PAOK FIFA'ya gidiyor

Garry Rodrigues için Yunan basınında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Bu sezon sarı kırmızılı forma ile olağanüstü işlere imza atan ve İngiliz kulüplerinin radarına giren Garry Rodrigues için Yunan basınında önemli bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın Garry Rodrigues'in bonservisinin ilk taksidini ödediği ve geri kalan taksitleri henüz PAOK'un hesabına yatırmadığı belirtildi.

Sarı kırmızılı kulübün eğer 9 Mart'a kadar PAOK'a olan borcunu ödememesi durumunda Yunan kulübünün FIFA'ya gideceği ve bu nedenle Galatasaray hakkında bazı yaptırımlar uygulacağı, kulübün ceza alabileceği öne sürüldü.

Bu iddiadan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminde bilgisi oldu. UEFA FFP kriterleri kapsamında 9 Mart'ta kritik bir görüşmeye imza atacak olan Galatasaray yönetimi hemen harekete geçecek. Başkan Cengiz, Pazartesi günü Yunan ekibi ile görüşüp bu transfer dosyasını inceleyecek. Ve bu iddianın doğru olması halinde Rodrigues'in taksitleri Galatasaray'ın herhangi bir ceza almaması adına hemen ödenecek.Galatasaray Rodrigues'i 3.5 milyon euroya almıştı.