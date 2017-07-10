Galatasaray'da bir isim daha kadro dışı kaldı

Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Luis Cavanda kadro dışı kaldı. Slovakya kampında teknik direktör Igor Tudor ile tartışan Cavanda'nın yönetim kararıyla kamptan gönderildiği ifade edildi.

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle daha önce hem Igor Tudor hem de yönetim tarafından uyarılan Belçikalı oyuncuya kendisine kulüp bulması söyleneceği iddia edildi.



Cavanda'nın İstanbul'da çalışmalarına bireysel olarak devam etmesi ve transfer tekliflerini değerlendirmesi bekleniyor.

Luis Cavanda'nın, Galatasaray'ın Macaristan ekibi Györ ile oynadığı hazırlık maçında tribünde karşılaşmayı izlemekten çok telefonuyla ilgilenmesi dikkati çekmişti.

Galatasaray'ın geçen sezonun başında Trabzonspor'dan 1 milyon 800 bin avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cavanda, sarı-kırmızılı takımda 7'si Süper Lig olmak üzere 13 resmi karşılaşmada forma giydi.