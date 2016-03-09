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Spor

Galatasaray'da "Bilezik Dursun" polemiği

Ahmet Çakar, "Bilezikçi Dursun dedim" açıklaması yaptı

09 Mart 2016 21:43

Galatsaray Olağan Divan Kurulu'nda yapılan bir konuşmada futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın Başkan Dursun Özbek'e yönelik "Bilezik Dursun" dediğine dair iddiaların dillendirilmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Galatasaray Olağan Divan Kurulu'nda yapılan bir konuşmada "Benim başkanıma kimse bilezik Dursun diyemez" ifadeleri üzerine Ahmet Çakar cevap sosyal medyadan cevap verdi.

 

"Bilezikçi Dursun"

 

Divan Kurulu'nda yaşanan bu gelişmelerin ardından konunun muhattaplarından Ahmet Çakar kişisel twitter sayfasından bir açıklama yaptı ve "bilezik Dursun" değil "Bilezikçi Dursun" dediğini ifade etti. 

 

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