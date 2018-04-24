T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Beşiktaş mesaisi başladı

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı

24 Nisan 2018 23:34

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve bireysel açma germe hareketleri yapıldı. Daha sonra 10 dakika süren aerobik koşu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda hedefli ve hedefsiz pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Spor Toto Süper LigBeşiktaşFlorya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman SahasıFatih TerimDahaAnaAntrenmanSarıFlorya Metin Oktay TesisleriFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24