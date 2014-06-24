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Spor

Galatasaray'da belirsizlikler devam ediyor

Yeni sezon çalışmalarına 3 hafta içinde başlayacak olan Galatasaray’da teknik direktör, sponsorluk anlaşmaları ve transferdeki belirsizlikler sarı kırmızılıların canını sıkabilir

24 Haziran 2014 21:26

İlker Koçaş

Geçtiğimiz haftalarda Roberto Mancini’yle yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçecek teknik direktörü hala belirleyemeyen Galatasaray’da belirsizlikler önümüzdeki sürecin sıkıntılı geçmesine sebep olabilir.

Galatasaray Futbol Takımı, 2014-2015 sezonu hazırlıkları kapsamında 11 Temmuz’da Avusturya'da kamp yapacak. Kamp programına 3 hafta kala sarı kırmızılı ekip, hocasız ve bu transfer yapılamamasının en büyük nedenlerinden biri.

Galatasaray yönetimi, eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu’yu takımın başına getirmek istemiş, Rumen hocadan olumsuz yanıt aldıktan sonra başka isimler üzerindeki çalışmalarını sıklaştırmıştı. Son olarak deneyimli hoca Thomas Tuchel için nabız yoklayan cimbom, Tuchel’den de olumsuz yanıt aldı.

Teknik direktör arayışlarında yaşanan olumsuzluklar, 2014-2015 sezonuna şampiyon olarak 4. yıldızı takma parolasıyla girmek isteyen sarı kırmızılılardaki tek belirsizlik değil.

 

Forma reklamında hangi firma yer alacak?

 

Galatasaray’ın Türk Telekom’la olan forma reklam anlaşması geçtiğimiz sezonun son bulmasıyla bitti. Galatasaray yönetiminin, Gazprom ve Emirates gibi uluslararası şirketlerle görüştüğü basında yer almıştı. Yeni reklam anlaşmasıyla önümüzdeki sezon için yapılacak oyuncu transferlerine kaynak ayırmayı hedefleyen yönetim, her hangi bir şirketle anlaşma sağlayamaması Galatasaray’ın transfer yapamamasındaki başka bir neden.

Galatasaray yönetiminin, takımın Avusturya’da gerçekleşecek ve yeni sezon çalışmalarına start vereceği kamp programına 3 hafta kala teknik direktör, sponsor anlaşmaları ve oyuncu transferi konusunda ne kadar mesafe kat edebileceği ise belirsizliğini koruyor.

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