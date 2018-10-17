Galatasaray'da Belhanda ve Rodrigues sakatlandı

Galatasaray'a iki önemli oyuncusundan kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılılar, internet sitesinden yaptığı açıklamada Younes Belhanda ve Garry Rodrigues'in milli takımlarında sakatlandığını duyurdu.

Fas milli takımındaki antrenman sonrasında sol kasığında ikinci derece zorlanma tespit edilen Younes Belhanda'nın ve Yeşil Burun Adaları milli takımının Tanzanya ile oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrı hisseden Garry Rodrigues'in tedavilerine başlandığı açıklandı.

Daha önceden sakatlığı bulunan Selçuk İnan, idmanın tamamında takımla çalışırken, uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi kanama nedeniyle özel bir programa tabi tutulan Ryan Donk, tedavisinin ardından bugün saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Norveç milli takımından dönen Martin Linnes ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Milli takımlarından dönen Fernando Muslera, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli ise antrenmanda yer almadı.