-GALATASARAY'DA BEKLENEN YOL AYRIMI İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Galatasaray, Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard, antrenör Johan Neeskens ve yardımcılarıyla yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''20 Ekim 2010 tarihi itibarıyla teknik direktörümüz Frank Rijkaard, antrenörümüz Johan Neeskens ve yardımcılarıyla yaptığımız karşılıklı görüşme sonucunda yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz'' denildi. Rijkaard ile bugüne kadarki çalışma sürecinde iş disiplini, çalışkanlığı, insanlığı, kimlik ve kişiliği ile karşılıklı ilişkilerde hiçbir sıkıntı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, ''Tecrübe ve birikimini bizimle paylaşmaktan kaçınmayan Frank Rijkaard'a, Galatasaray'a verdiği emek ve mesaisi için teşekkürü borç biliriz'' ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, antrenör Johan Neeskens'e yönelik de şunlar kaydedildi: ''Çalışması ve beyefendi kişiliğiyle birlikte olduğumuz süreçte futbol adamlığı ve ustalığını bu konuda deneyimlerini ve görüşlerini aynı ortamlarda soluduğumuz antrenörümüz Johan Neeskens'e Galatasaray camiasına katkıları, emeği ve çalışması için müteşekkir olduğumuzu belirtiriz.'' Galatasaray Kulübünün açıklamasında, her iki teknik adamın yanı sıra teknik heyette yer alan Alberto Roca Pujol ve Carlos Quadrat'a da bugüne kadar kulüp bünyesinde vermiş oldukları mesaileri için teşekkür edildi.