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Spor

Galatasaray’da Begüm Özkan başkanlığa adaylığına koyacak

''Yuvayı dişi kuş yapar''

24 Aralık 2017 19:33

Galatasaray’da tartışılan olağanüstü genel kurul kararına karşı benzeri görülmemiş bir hareket başladı. Sarı-kırmızılı camianın tanınan isimlerinden Avukat Begüm Özkan, başkanlığa adaylığını koyma kararı aldı. Özkan, büyük bölümü kadınlardan oluşan bir liste ile sandığa gidiyor.

Listede, camianın önde gelen ve branşlarında tanınmış isimler bulunuyor. Kendilerine, ‘Galatasaray Gönüllüleri' diyen Begüm Özkan ve beraberindeki üyeler, ‘yönetimde eşitlik' ve ‘yuvayı dişi kuş yapar' sloganları ile yola çıktı.

Adaylık için gereken 100 imzayı toplayan Özkan, resmi başvuruyu perşembe günü yapacak.

Disipline sevk edilmişti

Sarı kırmızılı kulüpte ilk kez bu şekilde bir kadın inisiyatifi öne çıktı. ‘Yeter, söz kadınların' diyen Begüm Özkan; Adnan Polat, Ünal Aysal ve Dursun Özbek'e yaptığı muhalefetle tanınıyor.

Başarılı hukukçu, 25 Mart 2017'deki mali genel kuruldaki ‘sert eleştiri'leri gerekçesiyle üyelikten ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş ancak gelen tepkiler sonrası yönetim geri adım atmıştı.(Sözcü/Skor)

 

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