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Spor

Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri için son dakikalar...

DHA SPOR (son dakika) Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri için son dakikalar

29 Aralık 2017 20:19

DHA SPOR (son dakika) Galatasaray\'da başkan adaylarının listeleri için son dakikalar...

Abdurrahim Albayrak ve Emir Sarıgül yok

Emir Sarıgül: \"Bu dönemde görev alamam\"

Dursun Özbek mevcut yönetimden 7 kişiyle devam edecek, 7 de yeni isim alacak

Mustafa Cengiz listesini Divan Başkanlığı\'na iletti ve 18.00\'den sonra listelerin açıklanması bekleniyor

Serhan TÜRK, İstanbul (DHA)

Galatasaray\'ın 20 Ocak 2018\'de yapılacak olağanüstü genel kurulda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak.
Mustafa Cengiz\'in listesini Divan Başkanlığı\'na ilettiği ve 18.00\'den sonra listelerin açıklanacağı belirtildi. 
Eski yönetimden Burçin Aslan\'ın son anda kaldığı öğrenilirken; Dursun Özbek mevcut yönetimden 7 kişiyle devam edecek, 7 de yeni isim aldı. 

Dursun Özbek yönetiminde yer alacağı konuşulan Emir Sarıgül ise Doğan Haber Ajansı\'na özel açıklamalarda bulundu.
Daha önce de yönetimlerde yer aldığını belirten Sarıgül, DHA\'ya yaptığı açıklamada \'\'Ünal Aysal gibi bir başkanla çalıştım. Galatasaray\'a 3 dönem yönetici olarak hizmet ettim. Bu dönem işlerimin yoğunluğu nedeniyle zaten böyle bir şey düşünemezdim. Kimseyle de böyle bir görüşmem olmadı\'\' dedi. 
Abdurrahim Albayrak ise tekliflere teşekkür etti.
 

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