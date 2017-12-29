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Spor

Galatasaray'da başkan adayları belli oldu!

Galatasaray başkanlığı için 2 kişi adaylık başvurusunda bulundu

29 Aralık 2017 21:14

Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal'ın da desteklediği, Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan Mustafa Cengiz ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek başkanlığa aday olmak için başvuruda bulundu.

Yönetim kurulu listeleri de açıklandı:

Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi: Özkan Olcay, A.Nasuhi Sezgin, Osman Kocaman, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, H.Murat Atay, Ural Aküzüm, Ali Yüce.
Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesi: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

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Galatasaraybaşkanlık seçimiadayMustafa CengizDursun Özbek

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