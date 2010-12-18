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Spor

GALATASARAY'DA BARIŞ ŞOKU İSTANBUL (A.A)

18 Aralık 2010 23:12

-GALATASARAY'DA BARIŞ ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlarken, çalışmada sakatlanan Barış'ın kaburgasında çatlak tespit edildiği bildirildi.  Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, Barış'ın sakatlandığı açıklandı. Yapılan ilk tetkiklerinde kaburgasında çatlak tespit edilen Barış'ın, Konyaspor maç kafilesine dahil edilmediği ifade edildi. Kadroda sakatlığı süren Mustafa, Baros ve Sabri'nin yanı sıra Arda da yer almadı. Teknik direktör Hagi, A2 takımından Cem Sultan ve Anıl'a kadroda yer verdi.  Galatasaray'ın Konyaspor maçı için Konya'ya giden 19 kişilik futbolcu listesinde ise şu isimler bulunuyor: Aykut Erçetin, Ufuk Ceylan, Lucas Neill, Çağlar Birinci, Ali Turan, Gökhan Zan, Emiliano Insua, Hakan Balta, Serkan Kurtuluş, Servet Çetin, Aydın Yılmaz, Ayhan Akman, Lorik Cana, Musa Çağıran, Serdar Özkan, Harry Kewell, Mehmet Batdal, Cem Sultan, Anıl Dilaver

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