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Spor

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor mesaisi

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

23 Kasım 2017 22:06

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve ardından çabukluk çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra karşılaşma için kampa girecek. 

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