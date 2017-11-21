Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor mesaisi

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, ardından tempolu koşuyla idmana devam etti. Antrenmanın bir sonraki bölümünde oyuncular iki gruba ayrıldı. Bir grup hücum aksiyonları üzerinde çalışırken diğer grup savunma varyasyonları denedi. Ardından takım hâlinde topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşunun ardından çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.