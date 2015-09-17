Galatasaray'da Atletico yenilgisinden sonra Özbek'in istifası tartışılıyor

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid karşısında aldığı yenilgi sonrası tribünler Dursun Özbek yönetimini istifaya çağırırken Sarı-Kırmızılı kulübün kulislerinde hareketlilik başladı. Göreve geldiği günden bu yana camianın ve taraftarların beklentilerini karşılayamayan yeni yönetimin, futbol takımının olası kötü sonuçlar alması halinde gelecek baskıyı ne kadar kaldırabileceği tartışılıyor.

Kulislerde özellikle transfer döneminde yapılan hamleler yönetime yapılan eleştirilerin temel dayanak noktasını oluşturduğu konuşuluyor.



* Dursun Özbek yönetimi, kulübün mali yapısını düzeltmek ve UEFA normlarına uygun hale getirebilmek adına çalışırken adeta futbolu ikinci plana itti.



* Geçen sezon 3 kupa kazanan kadroya “Nasıl olsa iyi ve şampiyon takımız” diye doğru transferler yapılmadı. Kadro derinliği yaratacak, ihtiyaç halinde yararlanılacak Amrabat, Bruma, Dzemaili, Dany gibi isimler gönderildi.



* Grosskreutz’un evrak hatası nedeniyle transfer edilememesi “skandal” olarak tarihe geçti.



* Cüneyt Tanman’ın gazete röportajıyla istifa etmesi, başkan Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek ile çalışmayı seçip kendisini Sportif AŞ yönetim kuruluna alması yönetim içindeki fikir ayrılıklarını artırdı. Bazı idareciler küstürülüp “pasifize” edildi.



* Futbolun “can damarı” olan Florya sahipsiz kaldı, Hamza Hamzaoğlu yalnız bırakıldı. Kriz zamanlarında takıma 3 kupa kazandıran Hamzaoğlu’na hiçbir yönetici sahip çıkmadı.



İşte 'istifa' senaryoları





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray kulislerinde konuşulan, bazı eski yöneticiler ve camianın önemli isimlerinin anlattığı istifa senaryoları şöyle:



* Yönetim istifa etmeyecek. Trabzonspor maçından alınacak olası bir kötü sonucun ardından Hamza Hamzaoğlu’nun gönderilmesi gündeme gelebilir.



* Yönetim, Hamzaoğlu’nun yerine teknik direktör adayı arayışında.



* İstenen sonuçlar alınamaz ve camia içindeki baskı artarsa yönetim erken seçim kararı alıp kongreye gidebilir.



‘Dürüst’ tavsiye





Galatasaray’da geçen sezon yönetim dışında olmasına rağmen Sportif AŞ’de görev alan ve futbol takımıyla yakından ilgilenen Ali Dürüst’ün önceki gün camianın önde gelen isimleriyle yediği yemekte önemli tespitler yaptığı öğrenildi. Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre; Dürüst’ün sohbette yaptığı konuşmada “Ben başkan Dursun Özbek’in yerinde olsam Abdurrahim Albayrak’ı ne yapar yapar, yönetime alırdım. Abdurrahim hem transferde katkı sağlar hem de Hamza Hoca’ya çok destek olurdu” diye konuştuğu bildirildi.



‘Atletico Arena'yı kuşattı'





İspanyol basını, Atletico Madrid’in galibiyetini şu başlıklarla değerlendirdi. Marca: Griezmann İstanbul’u fethetti. As: Atletico, Arena’yı kuşattı. El Mundo De portivo: Griezmann’dan G.Saray’a ders. Sport: Griezmann cehennemi cennete çevirdi. El Pais: Atletico cehennemin ışıklarını söndürdü.



İstifa yok, destek var





Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid mağlubiyetinin ardından “olağanüstü hal” ilan etti! Sarı-Kırmızılı bazı idarecilerin dün sabah kulüpte bir araya geldiği öğrenildi. Takımın son durumunun masaya yatırıldığı toplantıdan herhangi bir istifa veya erken seçim kararı çıkmadığı bildirildi. Yönetim, 19 Eylül’deki Trabzonspor maçına giderek takıma destek olacak. Ayrıca galibiyet için ekstra primin gündeme gelebileceği kaydedildi.



Gidenin parası Aslan'dan





Galatasaray’ın Melo’nun ayrılığı sonrası ön liberoda görev yapan en önemli alternatifi Dzemaili’yi göndermesi, Atletico Madrid karşısında bu bölgede oynayacak futbolcu olmadığından Hakan Balta’nın forma giymesi ilginç bir gerçeği de ortaya çıkardı. Hamza Hamzaoğlu’nun kadroda düşünmediği Dzemaili, Melo’nun İnter’e gittiği gün İtalyan kulübü Genoa’ya gönderildi. Sarı-Kırmızılılar, Dzemaili’nin yıllık 2.4 milyon Avro garanti parasının 1.3 milyon Avro’sunu da ödeyecek. Yani “Tasarruf yapıyoruz” diyen Galatasaray yönetimi, ihtiyacı olmasına rağmen üstüne para verip oyuncusunu gönderdi.



G.Saray’a önerildi ama...





Sevilla’daki performansıyla büyük beğeni toplayan ve Trabzonspor’un transfer ettiği orta saha oyuncusu M’bia’nın Galatasaray’ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun, Bordo-Mavili kulüple görüşmek üzere Trabzon’a geldiği ve imza parasında anlaşamadığı için süre istediği dönemde menajerler vasıtasıyla Galatasaray’a önerildiği ortaya çıktı. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetimin “maliyet” gerekçesiyle M’bia’yı reddettiği öğrenildi.