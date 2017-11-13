T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Arda Turan gerçeği

Arda Turan defteri kapandı İSTANBUL, (DHA) Son dönemde adı birçok kez Galatasaray ile anılan Arda Turan ile ilgili, sarı-kırmızılı kulübün bir girişiminin bulunmadığı öğrenildi

13 Kasım 2017 00:22

Arda Turan defteri kapandı

İSTANBUL, (DHA)

Son dönemde adı birçok kez Galatasaray ile anılan Arda Turan ile ilgili, sarı-kırmızılı kulübün bir girişiminin bulunmadığı öğrenildi.
Galatasaray\'ın Barcelona\'da top koşturan Arda Turan ile ilgilendiği yönündeki haberlerin perde arkasına Doğan Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Galatasaray\'ın Arda Turan\'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle hiçbir görüşme yapmadığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların devre arası transfer planında Arda Turan hamlesi olmadığı öğrenildi. 
DEFTER KAPANDI
Sezon başında tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Galatasaray\'ın, yüksek maliyet sebebiyle Barcelona ile anlaşma sağlayamadığı ve Arda Turan defterini kapattığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arda TuranDHA SonGalatasarayGalatasaray BarcelonaDoğan Haber Ajansı DHAGalatasaray Arda TuranSarıkırmızılılarınKAPANDI SezonBarcelona

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24