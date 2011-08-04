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GALATASARAY'DA ARAMA İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2011 16:02

-GALATASARAY'DA ARAMA İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Galatasaray Spor Kulübüne yönelik arama kararı alındığı, ancak herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı bildirildi. Futbolda şike iddialarına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine özel yetkili nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince Galatasaray Spor Kulübüne ilişkin arama kararı alındı. Aramaların bu kapsamda yapıldığı, ancak herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı kaydedildi.  Kararın, Süper Lig'de 2005-2006 sezonunun 34. ve son haftasında Denizli'de oynan ve 1-1 berabere sonuçlanan Denizlispor-Fenerbahçe maçında Galatasaray Spor Kulübünün Denizlispor'a teşvik primi gönderdiği iddiasına ilişkin alındığı öğrenildi.

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