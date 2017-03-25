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Spor

Galatasaray'da aralarında Zekeriya Öz ve Hüseyin Avni Mutlu'nun da olduğu 5 ihraç edildi

Hakan Şükür ve Arif Erdem oy çokluğu ile üyelikten çıkartılmadı

25 Mart 2017 23:26

Galatasaray genel kurulunda, Galatasaray Kulübü'nde aralarında Zekeriya Öz ve Hüseyin Avni Mutlu'nun da olduğu 5 kişi ihraç edildi.Hakan Şükür ve Arif Erdem oy çokluğu ile üyelikten çıkartılmadı.

Hakan Şükür, Arif Erdem, Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz ve Şahabattin Harput'un FETÖ nedeniyle üyelikten atılması oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Zekeriya Öz, Şahabattin Harput, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz ve Hazım Sesli oy çokluğuyla kulüpten ihraç edildi.
 

Hakan Şükür ve Arif Erdem ihraç edilmedi
 

Arif Erdem ile Hakan Şükür'ün üyelikten çıkarılması ise oy çokluğuyla reddedildi. Hakan Şükür'ün üyelikten atılmamasının ardından önce salonda bir alkış yükseldi. Sonrasında ise İzmir Marşı söylendi.

Galatasaray Adası işletmecisi Mehmet Koçarslan, instagram paylaşımı ve bu paylaşımı silmemesi nedeniyle kulüp üyeliğinden çıkarıldı.

 

Hükümetten tepki

 

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Galatasaray Kulübünden ihraç edilmemesi ilgili açıklama yaptı. Kılıç, “(FETÖ/PDY ile olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Galatasaray Kulübünden ihraç edilmemesi) Alınan karar konusunda Galatasaray Yönetim Kurulu ivedi şekilde bir düzeltmeye gitmelidir. Çünkü ülkemize, devletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kurumları ve kulüplerinde işi yoktur" dedi.

 

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