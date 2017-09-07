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Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4

07 Eylül 2017 23:35

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışması üzerinde durulurken son bölümde yapılan dar alanda çift kale maçın ardından antrenman tamamlandı.
Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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