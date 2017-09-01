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Spor

Galatasaray'da Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4

01 Eylül 2017 17:27

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından dar alanda pas, top kapma ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanın ana bölümünde ayak tenisi oynanırken ortaya iddia konan mücadeleden Ahmet Çalık, Tarık Çamdal, Yasin Öztekin ve Emrah Başsan galip ayrıldı. Sofiane Feghouli ve Mariano ile birlikte mağlup takımda olan Maicon ve Fernando ise buna rağmen galibiyet fotoğrafında yer aldı.
Bafetimbi Gomis, bu bölümde bireysel gol vuruşu ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı.
Jason Denayer, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Ardından kondisyoner eşliğinde çalıştı.
Galatasaray, yarın saat 17:15\'te Galatasaray Televizyonu\'ndan da canlı olarak ekrana gelecek maçta Eyüpspor ile bir hazırlık karşılaşması yaptıktan sonra Pazar gününü izinli olarak geçirecek.
Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını 4 Eylül Pazartesi günü saat 19:00\'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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