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Spor

Galatasaray’da Ali Dürüst ve Abdürrahim Albayrak, Sportif A.Ş.’den istifa etti

İki tecrübeli yönetici bugün Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Yasaman'a birlikte istifa dilekçesini verdi

02 Haziran 2015 02:54

Galatasaray'da Ali Dürüst ve Abdürrahim Albayrak yeni yönetim henüz mazbatasını almadan Sportif A.Ş'deki murahhas üyelikten istifa etti.

Galatasaray'da şampiyonluk seremonisinde ortaya çıkan kriz sonuç verdi ve Ali Dürüst ve Abdürrahim Albayrak yeni yönetim henüz mazbatasını almadan Sportif A.Ş'deki murahhas üyelikten istifa etti.

İki tecrübeli yönetici bugün Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Yasaman'a birlikte istifa dilekçesini verdi. Ali Dürüst Galatasaray'da bir kırgınlığın olmayacağını belirtip, görev sürelerinin dolduğunu ve yeni yönetimin işi devralacağını belirterek görevi bıraktıklarını açıkladı.

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