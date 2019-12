Galatasaray'da Adnan Polat dönemi sona eriyor

T24

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat Galatasaray'a veda ediyor.Polat, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fenerbahçe’nin Galatasaray olamayacağını belirten Polat, , "Çünkü onlar başka bir boyutta, biz başka boyuttayız" dedi.Galatasaray TV’de ve bazı televizyon kanallarında da aynı anda canlı yayınlanan "Adnan Polat’la son nokta" programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Polat, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın "Burası Galatasaray değil" şeklindeki sözlerini değerlendirirken, "Niçin böyle bir şey söylemiş bilmiyorum. Zaten Fenerbahçe Galatasaray olamaz. Biz başka, onlar başka boyuttayız. Onun için Fenerbahçe’nin Galatasaray olması mümkün değil, zaten olamazlar da" diye konuştu.Başkan Polat, kendisi hakkında "Koltuğa yapışmış" şeklindeki yorumlarla ilgili soruları da "Benim koltuğa yapışma gibi bir niyetim olsaydı, bu seçimi bana yaptırabilirler miydi? Koltuğa yapışan adam böyle olmaz ki. Yoksa aldığımız seçim kararını, idari ibrasızlığa bağlardım. Ben bu kararı idari ibrasızlığa bağlasaydım, mahkeme de tedbir kararını kaldırmazdı. Ben kararımızı idari ibrasızlığa bağlamayarak seçimin önünü açtım. Ben Galatasaray’ı mahkemeye verseydim, 2-3 kişiyle değil, 500, bin kişiyle verirdim. Benim öyle bir amacım yoktu. Ben sadece idari olarak aklanabilmek için mahkemeye gittim" diye yanıtladı.Galatasaray’da bundan sonra aktif olarak görev almayacağını açıklayan Polat, "Galatasaray’daki aktif dönemim sona erdi" ifadesini kullandı.Başkan Polat, kendisine yapılanlara kızgın değil kırgın olduğunu dile getirerek, "Galatasaray’da misyonumu tamamladım. Gönlüm, kafam rahat. Aktif olarak 9 sene çalıştım. Galatasaray’ın yolunun açıldığını düşünüyorum. Yeni gelecek yönetimler yeni projeler ortaya koyamayacaklar, mevcut projeleri bitirsinler. Benim aktif olarak Galatasaray devrim kapandı. Yönetici ve başkan gibi görevler almayacağım" şeklinde konuştu.Cumartesi günü yapılacak kongreye aslında gitmek istemediğini anlatan Adnan Polat, "Ancak, kongre divan kurulu başkanını kural olarak benim seçtirmem lazım. Kongre başkanı seçildikten sonra oradan ayrılacağım. Bana yapılanları yakıştıramıyorum. Seçimde oy kullanmayacağım ve seçimlere katılmayacağım" dedi.Polat, "Kimin seçilmesini istiyorsunuz?" sorusu üzerine de, "Bunu söyleyemem ama 1 adayın kazanmasını istemiyorum, çünkü hak etmiyor. İsim telaffuz etmiyorum, anlayan anlar. Herkesin hayal gücüne bırakıyorum" derken, "Geriye dönük keşke bunu yapsaydım dediğiniz şey nedir?" sorusunu da "İkinci yönetimimde birden fazla yönetici arkadaşımı değiştirmek isterdim" yanıtını verdi.Galatasaray’da son dönemde yaşananları "Darbe" olarak değerlendiren başkan Polat, bu darbenin birden fazla liderinin olduğunu iddia etti.Kongrede kendisine yapılanları, saygısızlığı hazmedemediğini anlatan Polat, "Bu ibrasızlık planlı olarak organize edilmişti. Bunun duyumlarını alıyorduk. Bunu darbe olarak nitelendiriyorum. Bu olayın liderleri ortada, hepsi televizyonlarda konuşuyorlar" şeklinde konuştu.Başkan Polat, kulüp divan kurulu başkanı İrfan Aktar’ın tarafsızlığını yitirdiğini de savunarak, "İrfan Aktar istifa etmeli. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı tarafsız olmalı" dedi.Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile stadın 49 yıllığına irtifa hakkının alınmasıyla ilgili yapılan anlaşmayla ilgili bir soruyu Polat, şöyle yanıtladı: "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’nın yapımı, 180 milyon dolara mal olacaktı. Ancak 300 milyon dolara çıktı. Yolların ve metronun yapımı da buna artı 300 milyon lira ek maliyet getirdi. GSGM’de bizden bu ek maliyetlerle ilgili olarak, bazı taleplerde bulundu. Biz Ali Sami Yen Stadı’ndan yılda 20 milyon kazanıyorduk, bu stattan 80 milyon kazanıyoruz. GSGM, bizden rakiplerin ve kamu vicdanının rahatlaması için bunu talep etti. Biz de zaten Ali Sami Yen Stadı için 1 milyon dolar ödüyorduk, burada da 1,5 milyon lirayı ödemeyi doğrudan amatör branşlara verilmek üzere kabul ettik." Galatasaray’ın şu an 2010 yılı borçlarını ödemesi için nakit olarak 20 milyon dolara ihtiyacı bulunduğuna dikkati çeken Polat, yeni gelen yönetimin de 10 milyon avro transfere ayırması gerektiğini anlattı. Galatasaray’da enkaz edebiyatı yapmaya kalkanların bu kulübün başına hiç gelmemesini söyleyen Polat, Galatasaray’ın geleceğinin garanti altında olduğunu vurguladı.Başkan Polat, "3-4 sene şampiyon olacağım demek çok kolay, ama bunu yapmak kolay değil" derken, bu işlerin o kadar basit olmadığını ifade etti.Hafta sonunda yapılacak kongrede seçimle gelen başkan ve yönetimin ne kadar süreyle seçileceğinin tartışmalı olduğunu dile getiren Adnan Polat, "Biz bu işin içinden çıkamadık. Herkes başka bir şey söylüyor. Dernekler masasına da sordum. Aldığım yanıt, ’2 seneliğine seçilecek’ oldu. Yani yeni gelen yönetim 2013 yılına kadar başkan olacak" diye konuştu.Polat, mali kongrede yaşananların bazı grupların tepkisini çektiğini anlatarak, "Mesela bir kısım üyeler, ’Galatasaray Liseli Olmayanlar Derneği kurmuşlar. Halbuki biz bu ayrımı ortadan kaldırmaya çalıştık. Ayrıca, bazıları da ’Galatasaraylı Zenciler Derneği’ kuracağız diyor. Buna da ne diyeceğim bilemiyorum. İnsanlar kırılmış, alınmış. Bizi ıslıklayanlar, yuhalayanlar o kadar kötülük yaptı ki, yara açtı ki bu nasıl tedavi edilecek bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.Galatasaray Futbol Takımı Arda Turan, başkanlık koltuğunda son günlerini geçiren Adnan Polat’a bir mektup yazarak duygularını aktardı.Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, takım kaptanı Arda Turan'ın kendine yazdığı mektubu medya mensupları ile yaptığı programda canlı yayında okudu. Canlı yayında mektup okunurken de Adnan Polat'ın gözleri doldu.İşte Arda Turan'ın, başkan Adnan Polat'a yazdığı mektup:"Sevgili başkanım, size olan duygularımı kağıda dökmek istedim çünkü bunları söyleyeceğim her an çok üzülüyorum ve en iyisi yazmak diye düşündüm" ifadesini kullanan Arda, şöyle devam etti:"Her şeyden önce bir Galatasaraylı olarak sizinle gurur duyuyorum. Hiçbir zaman yıkılmadığınız için, bize Galatasaraylılığı öğrettiğiniz için ve inandıklarınız uğruna kendinizi feda ettiğiniz için. Tüm kalbimle söylüyorum ki siz şu anda kaybetmiş gibi gözükseniz de tarihin gerçek kazananı olacaksınız. Yemediniz, içmediniz, uyumadınız, savaştınız. Bu bile sizin ne kadar büyük bir insan olduğunuzu gösterir. Bunu yazarken ağlıyorum ama şunu bilin, kim ne derse desin, günahlarınızla, sevaplarınızla sizi çok seviyorum."Arda Turan mektubunda, bu ülkede yaşadıklarında, gördüğü saygıda, sevgide, kariyerinde, Adnan Polat’ın emeği ve katkısının çok büyük olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Eğer ben bugün Galatasaray kaptanıysam, hayallerimin zirvesindeysem, sizin sayenizdedir. Çünkü Galatasaray kaptanlığı hayatımda benim için en önemli onurdur. Size minnettarım ama yaşadıklarınızın bir sorumlusu olarak da sizden özür diliyorum, ne olur kabul edin. Size ve ekibinize bize gösterdiğiniz destekten, adamlıktan, sabırdan, dolayı teşekkür ederim. Ben yaşlanınca sevdiklerime, çocuklarıma, aileme, dostlarıma, tanıdığım en dik duruşlu bir Galatasaraylı’dan bahsedeceğim. Bu kişinin adı Adnan Polat’tır."Başkan Polat’ın, Arda’nın mektubunun okunması sırasında duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.