Galatasaray'da Adnan Öztürk listesini açıkladı

Galatasaray Kulübü'nün yarın yapılacak olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi başkan adayı Adnan Öztürk, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

Adnan Öztürk'ün yönetici adayları listesinde sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak, Fatih Gökşen ve Osman Hattat da yer aldı.

Başkan adayı Adnan Öztürk'ün yazılı olarak açıkladığı yönetim kurulu aday listesi şöyle:

Hayrettin Kozak, Hamdi Yasaman, Murat Ece, Ömer Kayalıoğlu, Osman Hattat, Abdürrahim Albayrak, Can Topsakal, Mehmet Cibara, Reşit Sinanlı, Emre Alkin, Fatih Gökşen, Emre Erdoğan, Cem Ersan, Necati Demirkol, Kaan Boyner.