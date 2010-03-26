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Spor

Galatasaray'da Adnan Öztürk listesini açıkladı

26 Mart 2010 15:36

Galatasaray Kulübü'nün yarın yapılacak olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi başkan adayı Adnan Öztürk, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.
     Adnan Öztürk'ün yönetici adayları listesinde sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak, Fatih Gökşen ve Osman Hattat da yer aldı.
     Başkan adayı Adnan Öztürk'ün yazılı olarak açıkladığı yönetim kurulu aday listesi şöyle:
     Hayrettin Kozak, Hamdi Yasaman, Murat Ece, Ömer Kayalıoğlu, Osman Hattat, Abdürrahim Albayrak, Can Topsakal, Mehmet Cibara, Reşit Sinanlı, Emre Alkin, Fatih Gökşen, Emre Erdoğan, Cem Ersan, Necati Demirkol, Kaan Boyner.

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