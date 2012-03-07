Galatasaray'da Adnan Öztürk istifa etti

T24 - Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk istifa etti. Adnan Öztürk yerine yönetim kuruluna Mehmet Ali Birand getirildi.



Galatasaray A.Ş.'deki bu değişikliği KAP'a da (Kamuoyu Aydınlatma Platformu)’a bildirdi.

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı o açıklama:

Sn. Adnan Nas ve Sn. Adnan Öztürk, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Sn. Adnan Nas’ın yerine Sn. Ümit Özdemir’in ve Sn. Adnan Öztürk yerine Sn. Mehmet Ali Birand’ın Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi olarak atanmasına ve halihazırda Yönetim Kurulu Üyemiz olan Sn. Murat Canaydın’ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.