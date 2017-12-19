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Spor

Galatasaray’da Adnan Öztürk başkan adayı olacak mı?

Galatasaray’da merak edilen bir diğer konu daha önce olağan genel kurulda başkan adayı olacağını açıklayan Öztürk’ün aday olup olmayacağı

19 Aralık 2017 15:17

Galatasaray’da alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının ardından başkan adayları merakla bekleniyor. Camiada en çok merak edilen konu ise daha önce olağan genel kurulda aday olacağını açıklayan Adnan Öztürk’ün hamlesi.

Teknik Direktör Igor Tudor’un geleceği için toplanan yönetim kurulundan hem Tudor ile ayrılık hem de 13 Ocak’ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı çıktı.

Camiada gözler teknik direktör adaylarının yanı sıra bir anda başkanlık makamına çevrildi. Kulislerde, olağan genel kurulda başkan adayı olacağını açıklayan Adnan Öztürk’ün başkanlık için adaylığını koyacağı konuşuluyor. Öztürk’ün mevcut Başkan Dursun Özbek’in ilk rakibi olmasına büyük bir olasılık gözüyle bakılıyor.

Adnan Öztürk kimdir?

1963 Düzce doğumlu olan Adnan Öztürk, ilköğretimi Düzce Namık Kemal İlkokulu’nda tamamladı. 1982’de Galatasaray Lisesi’ne giren Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi petrol mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi üst düzey yöneticilik programını tamamlayan Öztürk, dünyanın önde gelen çelik firmalarından birinde kariyerine başladı. Öztürk, halen bu şirkette Akdeniz-Ortadoğu ve Türkiye Gelişimi’nden Sorumlu Başkan olarak görevine devam ediyor.

Adnan Öztürk, 2004-2006 yılları ve 2011-2013 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Öztürk, aynı zamanda Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Yardımlaşma Sandığı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyesi ve Galatasaray Onur Madalyası sahibi.(CNNTürk)

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