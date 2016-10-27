Galatasaray'da 6 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray, devre arasında 6 futbolcusunu takımdan gönderme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, böylece oyunculara ödediği yaklaşık 10 milyon liradan da kurtulacak.

Gaatasaray'da yeniden yapılanma operasyonu başlatan Dursun Özbek yönetimi, sezon öncesi Olcan Adın, Ryan Donk, Bilal Kısa, Blerim Dzemaili ve Jose Rodriguez'in de aralarında bulunduğu 16 futbolcuyla yollarını ayırmıştı. Özbek yönetimi operasyona devre arasında devam edecek.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görüşleri doğrultusunda hazırlanan yeni 'gönderilecekler' listesinde tam 6 futbolcu yer alıyor.

Öncelik satış

Bazıları tamamen gözden çıkarılan bu oyuncuların öncelikle satılması planlanıyor. Eğer satılamazlarsa kiralık olarak elden çıkarılacak. Galatasaray böylelikle bu oyunculara ödediği yaklaşık 10 milyon liradan da kurtulacak. İşte o isimler ve aldıkları yıllık ücretler:

Salih Dursun: 1.5 milyon TL

Martin Linnes: 950 bin Euro. 2 milyon Euro civarında bir teklif gelirse satılacak, aksi halde kiralanacak.

Umut Gündoğan: 1.5 milyon TL

Hamit Altıntop: Maç başı ücret ve prim alıyor.

Endoğan Adili: 500 bin Euro

Jem Paul Karacan: 600 bin Euro

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Endoğan Adili, Jem Paul Karacan ve Umut Gündoğan, her sabah 09.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri 'ne gelip antrenman yapıyor ve sık sık ayak tenisi oynuyor.