T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da 5 isim üyelikten ihraç edildi

Hakan Şükür, İsmail Demiriz, Arif Erdem, Şahabettin Harput ve Hüseyin Avni Mutlu kulüp üyeliğinden ihraç edildi

21 Eylül 2016 18:33

Galatasaray'da Hakan Şükür, İsmail Demiriz, Arif Erdem, Şahabettin Harput ve Hüseyin Avni Mutlu üyelikten ihraç edildi.

Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu, Gülen cemaati ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kulüpten ihraç edilmeleri istenen eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz ve eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Bursa Valisi Şehabettin Harput'un durumunu görüşmek için bir araya geldi.

Türk Telekom Arena'da devam eden toplantı sonucunda bu beş isim Galatasaray Kulübü üyeliğinden kesin olarak ihraç edildi.

ETİKETLER

Hakan ŞükürGalatasarayihraçHüseyin Avni Mutlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24