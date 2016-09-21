Galatasaray'da 5 isim üyelikten ihraç edildi

Galatasaray'da Hakan Şükür, İsmail Demiriz, Arif Erdem, Şahabettin Harput ve Hüseyin Avni Mutlu üyelikten ihraç edildi.

Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu, Gülen cemaati ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kulüpten ihraç edilmeleri istenen eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz ve eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Bursa Valisi Şehabettin Harput'un durumunu görüşmek için bir araya geldi.

Türk Telekom Arena'da devam eden toplantı sonucunda bu beş isim Galatasaray Kulübü üyeliğinden kesin olarak ihraç edildi.