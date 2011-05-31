Galatasaray'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı

T24 - Bülent Tulun yaptığı açıklamada, Kewell, Neill, Insua, Zapata ve Barış Özbek ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Galatasaray'da hayal kırıklığı ile biten sezonun ardından fatura kesimi başladı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktör Fatih Terim, yönetime sunduğu rapor sonrasında Kewell, Lucas Neil, Insua, Zapata ve Barış'ı istemediğini belirtince bu futbolcular ile yollar ayrıldı. Böylece yabancı kontenjanında 4 oyuncuyu birden boşaltan Sarı-kırmızılı takım bundan sonra dış transferde rahat hareket etme imkanı buldu.

Galatasaray'ın yeni kontrat önermediği Gökhan Zan'ın durumu ise belirsiz...

Sarı-Kırmızılılar’da, tarihin en kötü sezonunun ardından büyük bir yaprak dökümü yaşanacağı kaçınılmaz görülüyordu. Başkan Ünal Aysal, “Oyuncuların 3’te 1’i gidecek” açıklamasını yaparak bu beklentilerin boşa çıkmayacağını ortaya koydu. Cim Bom’da yolların ayrıldığı ilk isimler, sözleşmesi feshedilen Robinson Zapata ve kiralık kontratı biten Emiliano İnsua oldu.

Galatasaray'da kâbus gibi geçen sezonun ardından yeni yönetim, sözleşmesi bitecek olan Neill, Kewell, Barış'a yeni kontrat önermedi.



Yönetim masaya oturmadı

Sarı-Kırmızılılar’da sözleşmesi biten A takım oyuncularından Lucas Neill, Harry Kewell, Barış Özbek, Insua ve Zapata için son sözü Fatih Terim söyledi ve bu futbolcularla yollar ayrıldı. Cem Sultan ise Kayserispor ile anlaşmaya vardı.

Taraftarlar, özellikle Neill’ın kalmasını umuyordu. Ancak öyle olmadı. Neill ve Kewell’ın ülkelerine dönmeleri gündemde. Barış’ın, her an Trabzonspor’a imza atabileceği belirtiliyor.



Bülent Tulun: Sezer'i hiç istemedik, Ersan için sadece teklif sunduk

Galatasaray Başkanı Ünal Aysan'ın danışmanı olan ve Futbol A.Ş, yönetim kurulunda yer alan Bülent Tulun, Sarı-kırmızılı ekibin transfer politikası ve medyada yer alan transfer söylentilerine açıklık getirdi. Bülent Tulun, medyada son günlerde yer alan Eskişehirsporlu Sezer Öztürk'ün transferi ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Sezer'in "S"sini bile düşünmedik. Hiç gündemimizde olmadı. Bu yüzden bu oyuncunun kulübü Eskişehirspor ile de hiçbir transfer görüşmemiz olmadı."



"Ersan için teklif yaptık, bekliyoruz"

Bülent Tulun, transferin gözdelerinden biri haline gelen Adanasporlu Ersan Gülüm konusuna ise şu açıklığı getirdi:

"Bu oyuncunun kulübüne teklifimizi sunduk. Cevap bekliyoruz. Kabul ederlerse olur. Aksi halde transfer pazarlığı ile ortamı kızıştırmayacağız."



"Lucio hem yaşlı hem pahalı"

Galatasaray'ın yeni yönetimi ve yeni başkanı ile parayı har vurup, harman savurmayacağını özellikle vurgulayan Bülent Tulun, yine medyada yer alan bazı transfer haberlerine de gönderme yapıp, Inter'in savunma oyuncusu Lucio'nun gündemlerinde olmadığını belirtti ve bu konuda, "Biz Selçuk ve Elmander gibi iki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden Galatasaraylı yaptık. 33 yaşında bir oyuncuya yüksek bir bonservis bedeli ödememiz söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.